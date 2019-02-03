Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд. Филимонов, Павлюченко, Титов – в списке

состав отличный. пойду на матчи обязательно
Сборная России представила состав на ежегодный футбольный турнир Кубок Легенд. Список футболистов представлен ниже.
Вратарь: Александр Филимонов;
Защитники: Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Юрий Ковтун;
Полузащитники: Дмитрий Аленичев, Константин Зырянов, Роман Широков, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Егор Титов;
Нападающие: Андрей Аршавин, Роман Павлюченко.
- Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года.
- Встречи проводятся в формате 6x6 с пятью полевыми игроками и вратарем, в два тайма по 20 минут.
- В 2018 году победителем в 10-й раз подряд стала сборная России.
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