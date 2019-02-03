Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд. Филимонов, Павлюченко, Титов – в списке

    Сборная России представила состав на ежегодный футбольный турнир Кубок Легенд. Список футболистов представлен ниже.

    Вратарь: Александр Филимонов;

    Защитники: Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Юрий Ковтун;

    Полузащитники: Дмитрий Аленичев, Константин Зырянов, Роман Широков, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Егор Титов;

    Нападающие: Андрей Аршавин, Роман Павлюченко.

    • Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года.
    • Встречи проводятся в формате 6x6 с пятью полевыми игроками и вратарем, в два тайма по 20 минут.
    • В 2018 году победителем в 10-й раз подряд стала сборная России.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Кубка Легенд

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2019 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      sajra 4 февраля 2019, 13:36

      состав отличный. пойду на матчи обязательно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      hoscambrera 3 февраля 2019, 19:01

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2019, 18:57

      жаль Тихонова с Карпиным нет в заявке

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Полная Канистра 4 февраля 2019, 08:17

      Они же тренируют, не захотели обсуждения игры своими игроками, а так да ЖАЛЬ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2529

      Челнинец 3 февраля 2019, 18:44

      победа без вариантов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 18:37

      Впервые в составе Аршавин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 3 февраля 2019, 18:08

      Ту без вариантов,мы топ среди старперов в мини от борта футболе;)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 17:44

      ПростоФиля -это Супер!!
      Не только в большом но и пляжном!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 3 февраля 2019, 16:09

      Опять наши выиграют

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11