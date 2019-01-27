Главные новости дня. «ПСЖ» хочет завершить трансфер Паредеса за выходные, Фернандеш договорился о переходе из «Локомотива» в «Галатасарай»

Антон Миранчук: «Сейчас в «Локомотиве» легко адаптироваться. Раньше было сложнее».

В «Бутырке» установили ворота к матчу с участием Мамаева.

Айртон: «Потихоньку адаптируюсь в «Спартаке». Сблизились с Зобниным на теме шуток про внешнее сходство».

Тухель: «ПСЖ» хочет завершить трансфер Паредеса за выходные».

Промес не реализовал пенальти в ворота «Леванте», но забил с добивания и дэбнул во время празднования.

Канте готов проспонсировать поиски Салы. Они вместе играли за «Кан».

Sport_inside: Фернандеш договорился о переходе из «Локомотива» в «Галатасарай».

Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-ти играх Серии А подряд.