Главные новости дня. «ПСЖ» хочет завершить трансфер Паредеса за выходные, Фернандеш договорился о переходе из «Локомотива» в «Галатасарай»

Антон Миранчук: «Сейчас в «Локомотиве» легко адаптироваться. Раньше было сложнее».
В «Бутырке» установили ворота к матчу с участием Мамаева.
Айртон: «Потихоньку адаптируюсь в «Спартаке». Сблизились с Зобниным на теме шуток про внешнее сходство».
Тухель: «ПСЖ» хочет завершить трансфер Паредеса за выходные».
Промес не реализовал пенальти в ворота «Леванте», но забил с добивания и дэбнул во время празднования.
Канте готов проспонсировать поиски Салы. Они вместе играли за «Кан».
Sport_inside: Фернандеш договорился о переходе из «Локомотива» в «Галатасарай».
Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-ти играх Серии А подряд.