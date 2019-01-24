Главные новости дня. Пропавший самолет с Салой перестали искать, «Монако» отстранил Анри от работы

L’Equipe: «ПСЖ» согласовал с «Зенитом» трансфер Паредеса за 47 миллионов.
«Монако» отстранил Анри от работы.
«Чемпионат»: Головин остался в первой команде «Монако», его не отправили в резерв.
Полиция прекратила поиски самолета, на котором летел Сала.
«Лех»: «В случае успешного прохождения медосмотра арендуем Жамалетдинова с правом выкупа».
Зе Луиш: «Сейчас все мои мысли о «Спартаке». Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков команды голами».
«Спорт-Экспресс»: «Зенит» окончательно согласовал с «Шахтером» трансфер Ракицкого.
«Реал» заработал больше всех в Европе в сезоне-2017/18. «Зенит» – на 25-м месте.
«Ростов» объявил о подписании Попова.
Неймар рискует пропустить матч с «Манчестер Юнайтед».