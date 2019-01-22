Главные новости дня. Исчез самолет, на котором новичок «Кардиффа» Сала вылетел из Франции в Уэльс, ЦСКА продлил контракт с Чаловым

Исчез самолет, на котором новичок «Кардиффа» Сала вылетел из Франции в Уэльс.

Самолет новичка «Кардиффа» Салы запрашивал экстренную посадку на острове Гернси.

Капитан «Кардиффа» Моррисон чуть не умер в результате разрыва аппендикса. Его спасли жена и клубный врач.

ЦСКА объявил о продлении контракт с Чаловым.

Роналду заключил сделку с испанским правосудием. Он выплатит 18,8 миллиона за неуплату налогов.

«Спартак» хочет получить за Адриано 10 миллионов. «Галатасарай» предложил 6.

Кудряшов может перейти в «Зенит».