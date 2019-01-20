Главные новости дня. «Галатасарай» претендует на Адриано, Игуаин не попал в заявку на матч «Милана»

Fanatik: Адриано может перейти в «Галатасарай». «Спартак» запросил 8 миллионов за игрока.

Гаттузо не включил Игуаина в заявку на матч Серии А. Игроком интересуется «Челси».

Девушка Чичарито объявила о беременности фотографиями в голом виде.

Marca: Мората в течение трех дней станет игроком «Атлетико».

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» купит Баделя, если Паредес перейдет в «ПСЖ».

«Динамомания»: «Шахтер» требует у «Зенита» 15 миллионов с учетом бонусов за трансфер Ракицкого.

Sport24: Еременко выбрал «Ростов» после звонка Карпина; финн не хотел оставаться в России и имел предложения из Китая.

«Манчестер Сити» – первый клуб в топ-5 лиг Европы, который забил 100 голов во всех турнирах в этом сезоне.