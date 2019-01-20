Главные новости дня. «Галатасарай» претендует на Адриано, Игуаин не попал в заявку на матч «Милана»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2019 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      motivei 21 января 2019, 00:11

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