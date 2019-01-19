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    Представитель Ла Лиги в России: «Суперлига – это провальная идея»

    Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо прокомментировал возможное создание европейской Суперлиги футбольных клубов. Функционер считает идею провальной.

    «Если сказать словами президента Ла Лиги, то мы не верим в реализацию этого проекта по двум причинам. Во-первых, команды, которые «хотят принять участие», должны побеждать. Что будут делать условные «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», если они не смогут завоeвывать трофеи в течение нескольких лет? Команд всего 20, а кто-то не сможет победить в течение 10 и более лет. Что они будут делать? Что будет делать болельщик «Баварии», если его команда не пройдeт первый раунд турнира? Вероятно, станет смотреть игру других команд.

    Как только мы начнeм пренебрегать национальным чемпионатом, сразу начнутся непоправимые изменения. Европейские футбольные чемпионаты не могут строиться по принципу НБА, в которой собраны лучшие клубы со всего континента. Европейский футбол развивается по другим законам. Что случится с «Реалом» (Овьедо), «Райо Вальекано», «Бетисом», если из испанского чемпионата вдруг пропадут «Барселона», «Реал» и «Атлетико»?

    Мне кажется, что нынешний формат Лиги чемпионов — сам по себе прекрасная «суперлига», которая развивается в правильном направлении. Закрытая Суперлига без допуска других команд — провальная идея», – считает Серехидо.

    • Речь о создании Суперлиги шла в одном из подкастов «Бомбардира».
    • Созданием Суперлиги занимаются 16 клубов.
    • Финансировать соревнования намеревался бизнесмен из США.

    Источник: «Известия»

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    19.01.2019 06:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 11:38

      Поддержу Серехидо. Национальные чемпионаты потеряют смысл.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 января 2019, 10:25

      Во-первых, команды, которые «хотят принять участие», должны побеждать.
      ---
      А где "во-вторых"? Можно хоть одну новость в день публиковать без ошибок?

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