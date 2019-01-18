Главные новости дня. AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова, «Луч» может не доиграть сезон в ФНЛ из-за банкротства

Кому нужен кочегар Смолов кроме паровоза? Пока никому.
Еременко – 12-й игрок в истории, перешедший из «Спартака» в «Ростов».
«Реал» потратил на зарплаты 406 миллионов в 2017 году. Это наибольший показатель в Европе.
На сына Липпи напали возле дома. Его избили и угрожали убить.
Помощник Анри: «Головину просто не хватает уверенности. Он будет очень важным игроком для «Монако».
«Луч» может не доиграть сезон в ФНЛ из-за банкротства.
Клопп поздравил с днем рождения 104-летнего фаната «Ливерпуля». Он болеет за красных с 1923 года.
RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ».
«Очень разносторонний форвард». Издание AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова.
«Зенит» заплатит за украинца Ракицкого 12 миллионов.
Защитник «Томи» Клещенко может перейти в «Динамо». На игрока также претендует «Зенит».