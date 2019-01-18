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    Главные новости дня. AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова, «Луч» может не доиграть сезон в ФНЛ из-за банкротства

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2019 21:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2019, 08:45

      Кому нужен кочегар Смолов кроме паровоза? Пока никому.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 января 2019, 08:15

      Локомотиву надо хорошо поторговаться,чтобы не кусать потом локти.Не каждый клуб имеет такой бриллиант в короне.

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик 19 января 2019, 08:06

      Порекомендовало купить Смолова? Интересно для чего? Что он такого умеет, о чём мы не знаем? Неужели кофе вкусно готовит...

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 18 января 2019, 22:04

      про смолова - классная шутка!!!!

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