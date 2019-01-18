Главные новости дня. AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова, «Луч» может не доиграть сезон в ФНЛ из-за банкротства

Еременко – 12-й игрок в истории, перешедший из «Спартака» в «Ростов».

«Реал» потратил на зарплаты 406 миллионов в 2017 году. Это наибольший показатель в Европе.

На сына Липпи напали возле дома. Его избили и угрожали убить.

Помощник Анри: «Головину просто не хватает уверенности. Он будет очень важным игроком для «Монако».

«Луч» может не доиграть сезон в ФНЛ из-за банкротства.

Клопп поздравил с днем рождения 104-летнего фаната «Ливерпуля». Он болеет за красных с 1923 года.

RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ».

«Очень разносторонний форвард». Издание AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова.

«Зенит» заплатит за украинца Ракицкого 12 миллионов.

Защитник «Томи» Клещенко может перейти в «Динамо». На игрока также претендует «Зенит».