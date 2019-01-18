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    Доход клубов РПЛ увеличился на 460 миллионов за последние десять лет. Чистый долг вырос до 515 миллионов

    УЕФА опубликовал финансовый отчет по клубам РПЛ.

    Доходы российских команд в общей сложности увеличились на 460 миллионов евро (в среднем доход каждого клуба вырос на 29 миллионов) за последние 10 лет – на 130%. Это является самым высоким показателем роста среди топ-10 европейских чемпионатов.

    Чистый долг клубов российской Премьер-лиги вырос до 515 миллионов евро (на 46%). Это четвертый по величине показатель среди десяти лучших европейских лиг. В первую тройку входят Серия А, АПЛ и турецкая Суперлига. УЕФА уточняет: часть долга российских клубов связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения.

    Кроме того, российские команды – наиболее зависимые от спонсорства и коммерческой деятельности среди лучших 54 европейских чемпионатов. Доля от спонсорства и коммерческой деятельности у них – 61% от общих доходов.

    В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности 497 миллионов евро. В среднем 31 миллион на клуб. По этому показателю российские команды РПЛ уступают только клубам АПЛ, Бундеслиги и Примеры.

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.01.2019 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 15:21

      В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности 497 миллионов евро, из них 60% - спонсорские вливания. Нехило!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 января 2019, 13:15

      Бред! Какие «реальные доходы» могут быть у россиийских клубов, если в РПЛ 90% клубов сидят на шее у налогоплательщиков?))) Не смешите!

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > la verdad 18 января 2019, 13:31

      Ну если брать как раз 10 лет и взять оба еврокубка, где участвовали по большей мере ЦСКА и Зенит, и второстепенно Спартак, Ростов, Рубин и Краснодар и за каждый сезон в среднем как раз и зарабатывали всей толпой по 40-50 млн за участие в турнирах и умножить на 10 вот как раз и получится данная сумма, а так ты прав 10 клубов тупа на балансе регионов или акционерки, один гос мешок и 2-3 частных

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