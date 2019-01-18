Доход клубов РПЛ увеличился на 460 миллионов за последние десять лет. Чистый долг вырос до 515 миллионов

УЕФА опубликовал финансовый отчет по клубам РПЛ.

Доходы российских команд в общей сложности увеличились на 460 миллионов евро (в среднем доход каждого клуба вырос на 29 миллионов) за последние 10 лет – на 130%. Это является самым высоким показателем роста среди топ-10 европейских чемпионатов.

Чистый долг клубов российской Премьер-лиги вырос до 515 миллионов евро (на 46%). Это четвертый по величине показатель среди десяти лучших европейских лиг. В первую тройку входят Серия А, АПЛ и турецкая Суперлига. УЕФА уточняет: часть долга российских клубов связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения.

Кроме того, российские команды – наиболее зависимые от спонсорства и коммерческой деятельности среди лучших 54 европейских чемпионатов. Доля от спонсорства и коммерческой деятельности у них – 61% от общих доходов.

В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности 497 миллионов евро. В среднем 31 миллион на клуб. По этому показателю российские команды РПЛ уступают только клубам АПЛ, Бундеслиги и Примеры.