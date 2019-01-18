Клубы РПЛ в 2017 году потратили на зарплаты более 44 миллиардов рублей

Клубы РПЛ в 2017 году в совокупности потратили на зарплаты 582 миллиона евро (примерно 44 миллиарда 50 миллионов рублей). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.

Российский чемпионат продолжает занимать шестое место по средним зарплатам в 2017 году среди топ-20 европейских. В среднем каждая команда РПЛ выплатила зарплат на 36,4 миллиона евро.

В 2017 году клубы Премьер-лиги потратили на зарплаты 72% своих доходов. По этому показателю РПЛ находится на втором месте среди десяти ведущих европейских лиг.