Клубы РПЛ в 2017 году потратили на зарплаты более 44 миллиардов рублей

Стоимость " Баклан-Арены" в Питере почти в такую сумму обошлась городскому бюджету. Но про коммунальную столицу у нас не любят распространяться, всё больше слышно про футбольную столицу, культурную, северную, вторую... На те деньги, которые крутятся только в футболе, можно было решить многие социальные проблемы в стране.
Клубы РПЛ в 2017 году в совокупности потратили на зарплаты 582 миллиона евро (примерно 44 миллиарда 50 миллионов рублей). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.
Российский чемпионат продолжает занимать шестое место по средним зарплатам в 2017 году среди топ-20 европейских. В среднем каждая команда РПЛ выплатила зарплат на 36,4 миллиона евро.
В 2017 году клубы Премьер-лиги потратили на зарплаты 72% своих доходов. По этому показателю РПЛ находится на втором месте среди десяти ведущих европейских лиг.