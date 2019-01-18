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    Клубы РПЛ в 2017 году потратили на зарплаты более 44 миллиардов рублей

    Клубы РПЛ в 2017 году в совокупности потратили на зарплаты 582 миллиона евро (примерно 44 миллиарда 50 миллионов рублей). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.

    Российский чемпионат продолжает занимать шестое место по средним зарплатам в 2017 году среди топ-20 европейских. В среднем каждая команда РПЛ выплатила зарплат на 36,4 миллиона евро.

    В 2017 году клубы Премьер-лиги потратили на зарплаты 72% своих доходов. По этому показателю РПЛ находится на втором месте среди десяти ведущих европейских лиг.

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.01.2019 12:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 21:00

      Стоимость " Баклан-Арены" в Питере почти в такую сумму обошлась городскому бюджету. Но про коммунальную столицу у нас не любят распространяться, всё больше слышно про футбольную столицу, культурную, северную, вторую... На те деньги, которые крутятся только в футболе, можно было решить многие социальные проблемы в стране.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 16:27

      Самое главное всех все устраивает.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 января 2019, 16:04

      Меньше 9 тонн пятитысячными на такую ораву.Позор! Игрочков шатает во втором тайме от недоедания!

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      Рейтинг: +563

      Damir07 18 января 2019, 15:14

      Ну и диб..... лучше бы за эти денги бедным помогли чем этим деревянным давали ни какого футбола вообще нету и не показывают

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 января 2019, 14:45

      АфигЕТЬ, лига ставок правит

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 января 2019, 14:22

      Вот поэтому российские футболисты и не торопятся улететь заграницу.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2019, 13:39

      6- е место по по средним зарплатам, 6-е место в рейтинге чемпионатов УЕФА, все закономерно, увы и ах, но бабки в футболе рулят.

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      Рейтинг: +93

      Rooney102 18 января 2019, 13:27

      А самое страшное в Европе мы одни из самых слабых, за что получают такие деньги?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Rooney102 18 января 2019, 13:40

      здрасти, тоже 6-е место в рейтинге чемпионатов занимает.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 января 2019, 13:13

      Сколько % из них государственных денег ?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 января 2019, 13:10

      Если предположить, что в клубе РПЛ сто (100!!!) человек получают зарплату, то средняя за месяц получается 2 300 000 руб.
      Они там вообще охренели!!!

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > la verdad 18 января 2019, 13:53

      Ты что хотел? В футболе огромные деньги.

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > la verdad 18 января 2019, 13:59

      Вот бы участнику ВОВ добавили хотя бы 1% было бы благородным делом, про пенсионеров молчу.

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