Хадсон-Одои может уйти в «Баварию» бесплатно летом. Он не хочет продлевать контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в «Баварии».

Контракт англичанина с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года. 18-летний хавбек не хочет продлевать соглашение с синими. Игрок считает, что не будет получать в «Челси» регулярной игровой практики.

Таким образом, Хадсон-Одои может перейти в «Баварию» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отпустить футболиста в «Баварию» только с правом обратного выкупа.

В этом сезоне Хадсон-Одои провел восемь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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