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    Примера. «Реал Сосьедад» в результативном матче обыграл «Эспаньол»

    Встреча 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад»«Эспаньол» завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом.

    В составе команды из Сан-Себастьяна забитыми мячами отметились Микель Мерино и Виллиан Жозе, сделавший дубль. У гостей голы на счету Налдо и Диего Льоренте, который забил мяч в свои ворота.

    «Реал Сосьедад» набрал 25 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 24-мя пунктами опустился на 10-ю строчку.

    Испания. Примера. 19-й тур

    Реал Сосьедад – Эспаньол – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мерино, 3; 2:0 – Виллиан Жозе, 8 (с пенальти); 2:1 – Налдо, 32; 2:2 – Льоренте, 45+1 (автогол); 3:2 – Виллиан Жозе, 63.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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