Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Главные новости дня. Юсупов перешел в «Динамо», Давыдов уйдет из «Спартака»

    Юсупов – игрок «Динамо».

    «Я в отставку никогда не подавал». Кононов рассказал об уходе из «Краснодара».

    Давыдов покинет «Спартак» летом. Клуб не будет продлевать контракт с форвардом.

    «Ничего страшного, в следующий раз забьешь». Анри поддержал Головина после игры с «Марселем».

    Фернандеш пока не будет обращаться в CAS из-за невыплаченных Смородской премиальных.

    «Боруссия» Д объявила о переходе Балерди из «Бока Хуниорс».

    «Авангард» может прекратить существование. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка России.

    Тренер «Уфы» де Оливейра пополнил штаб Семака в «Зените».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru