Главные новости дня. Юсупов перешел в «Динамо», Давыдов уйдет из «Спартака»

Юсупов – игрок «Динамо».
«Я в отставку никогда не подавал». Кононов рассказал об уходе из «Краснодара».
Давыдов покинет «Спартак» летом. Клуб не будет продлевать контракт с форвардом.
«Ничего страшного, в следующий раз забьешь». Анри поддержал Головина после игры с «Марселем».
Фернандеш пока не будет обращаться в CAS из-за невыплаченных Смородской премиальных.
«Боруссия» Д объявила о переходе Балерди из «Бока Хуниорс».
«Авангард» может прекратить существование. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка России.
Тренер «Уфы» де Оливейра пополнил штаб Семака в «Зените».