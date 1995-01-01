Главные новости дня. Юсупов перешел в «Динамо», Давыдов уйдет из «Спартака»

Юсупов – игрок «Динамо».

«Я в отставку никогда не подавал». Кононов рассказал об уходе из «Краснодара».

Давыдов покинет «Спартак» летом. Клуб не будет продлевать контракт с форвардом.

«Ничего страшного, в следующий раз забьешь». Анри поддержал Головина после игры с «Марселем».

Фернандеш пока не будет обращаться в CAS из-за невыплаченных Смородской премиальных.

«Боруссия» Д объявила о переходе Балерди из «Бока Хуниорс».

«Авангард» может прекратить существование. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка России.

Тренер «Уфы» де Оливейра пополнил штаб Семака в «Зените».