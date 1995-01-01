На тренировке «Милана» Игуаин в подкате срубил Гаттузо

«Милан» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

На одной из тренировок команды произошел забавный эпизод с участием форварда Гонсало Игуаина и главного тренера Дженнаро Гаттузо. Первый в подкате уложил наставника на газон, чем вызвал смех партнеров по команде.

Gattuso ha appena chiesto che Higuain venga ceduto. pic.twitter.com/UbjbpFA6Ej — ™ (@FraPol2) 14 января 2019 г.