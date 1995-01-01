На тренировке «Милана» Игуаин в подкате срубил Гаттузо

Бей своих, чужие бояться будут.
«Милан» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок Италии против «Ювентуса».
На одной из тренировок команды произошел забавный эпизод с участием форварда Гонсало Игуаина и главного тренера Дженнаро Гаттузо. Первый в подкате уложил наставника на газон, чем вызвал смех партнеров по команде.
Gattuso ha appena chiesto che Higuain venga ceduto. pic.twitter.com/UbjbpFA6Ej— ™ (@FraPol2) 14 января 2019 г.
- Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится в ближайшую среду.
- Пройдет он в Джидде (Саудовская Аравия).