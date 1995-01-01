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    На тренировке «Милана» Игуаин в подкате срубил Гаттузо

    «Милан» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

    На одной из тренировок команды произошел забавный эпизод с участием форварда Гонсало Игуаина и главного тренера Дженнаро Гаттузо. Первый в подкате уложил наставника на газон, чем вызвал смех партнеров по команде.

    • Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится в ближайшую среду.
    • Пройдет он в Джидде (Саудовская Аравия).

    Источник: FraPol2

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11225

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Бей своих, чужие бояться будут.

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