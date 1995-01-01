Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Иско намерен покинуть «Реал». Он предпочитает Англии переезд в Италию

    Полузащитник «Реала» Иско хочет сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, у 26-летнего хавбека испортились отношения не только с главным тренером Сантьяго Солари, но и капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.

    Своим друзьям он сообщил, что хочет продолжить карьеру в Италии. Англия его интересует в меньшей степени из-за климата и образа жизни.

    Ранее Солари раскритиковал близкий друг Иско.

    • Главными претендентами на игрока называются «Ювентус» и «ПСЖ».
    • В текущем сезоне он забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 21 игре за «Реал».

    Источник: Tuttomercatoweb.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:03
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45882

      Рубик Докоян 5 минут назад

      Да, Италия ему ближе по манере игры, чем АПЛ, и "Юве" был бы очень кстати.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Лев 701 26 минут назад

      Ювентус???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru