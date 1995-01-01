Иско намерен покинуть «Реал». Он предпочитает Англии переезд в Италию

Да, Италия ему ближе по манере игры, чем АПЛ, и "Юве" был бы очень кстати.
Полузащитник «Реала» Иско хочет сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, у 26-летнего хавбека испортились отношения не только с главным тренером Сантьяго Солари, но и капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.
Своим друзьям он сообщил, что хочет продолжить карьеру в Италии. Англия его интересует в меньшей степени из-за климата и образа жизни.
Ранее Солари раскритиковал близкий друг Иско.