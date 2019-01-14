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    Игра «Реал» – «Барселона» пройдет 2 марта. В первом круге каталонцы выиграли со счетом 5:1

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил дату и время проведения игры второго круга Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

    Встреча 26-го тура состоится в субботу, 2 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    • В матче первого круга каталонская команда дома нанесла мадридцам разгромное поражение со счетом 5:1.
    • После 19-ти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Реал» (четвертое место) на 10 очков.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1878

      Yev 15 минут назад

      Судя по той игре, которую демонстрирует Реал, результат может повториться. В любом случае: удачи Лео и компания!

      0
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      Рейтинг: +1102

      x-x-x-x-x 16 минут назад

      мдаа с таким тренером Реалу будеть хуже . 5-1 покажется хорошим результатом

      0
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