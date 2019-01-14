Игра «Реал» – «Барселона» пройдет 2 марта. В первом круге каталонцы выиграли со счетом 5:1

Судя по той игре, которую демонстрирует Реал, результат может повториться. В любом случае: удачи Лео и компания!
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил дату и время проведения игры второго круга Примеры между «Реалом» и «Барселоной».
Встреча 26-го тура состоится в субботу, 2 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.
- В матче первого круга каталонская команда дома нанесла мадридцам разгромное поражение со счетом 5:1.
- После 19-ти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Реал» (четвертое место) на 10 очков.