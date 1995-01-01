Главные новости дня. «МЮ» выиграл у «Тоттенхэма», Месси забил 400 голов в Примере

«Зенит» может пополниться защитником «Томи».
«Зенит» готов потратить 20 миллионов на аргентинца из «Спортинга».
«Крылья Советов» представили Самедова и Тимофеева, а также Шишкина и Джано.
Нойштедтер станет свободным агентом через полгода.
«Барселона» интересуется форвардом «Тоттенхэма» Льоренте.
Месси забил 400-й гол в Примере.
«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» и догнал «Арсенал» в АПЛ.
«Ман Сити» готов потратить 100 миллионов на игрока «Наполи».
Рэшфорд впервые в карьере забил в трех матчах АПЛ подряд.
«Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, забив шесть мячей «Беневенто».