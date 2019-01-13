Экс-президент «Реала»: «Зидан хотел сохранить Роналду и продать Бэйла»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал об основных причинах, по которым Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридцев спустя несколько дней после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов-2017/18.

Кальдерон упомянул о разногласиях между французским специалистом и нынешним президентом клуба Флорентино Пересом, которые возникли, когда они сели за обсуждение планов на новый сезон.

«Зидан настаивал на сохранении Криштиану [Роналду] и продаже Бэйла.

Зидан хотел иметь право принимать решения по поводу покупки некоторых футболистов и продажи других, но его требования не были выполнены. Поэтому он и решил уйти. И был прав», – сказал Кальдерон.