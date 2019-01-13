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    Экс-президент «Реала»: «Зидан хотел сохранить Роналду и продать Бэйла»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал об основных причинах, по которым Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридцев спустя несколько дней после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов-2017/18.

    Кальдерон упомянул о разногласиях между французским специалистом и нынешним президентом клуба Флорентино Пересом, которые возникли, когда они сели за обсуждение планов на новый сезон.

    «Зидан настаивал на сохранении Криштиану [Роналду] и продаже Бэйла.

    Зидан хотел иметь право принимать решения по поводу покупки некоторых футболистов и продажи других, но его требования не были выполнены. Поэтому он и решил уйти. И был прав», – сказал Кальдерон.

    • Зидан возглавлял «Реал» с 4 января 2016-го по 31 мая 2018 года.
    • Под руководством француза мадридцы выиграли три подряд Лиги чемпионов.
    • Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года.

    Источник: AS

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2149

      BarStep 19 минут назад

      Зидан велик! И как игрок и как тренер..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      САНЁК17 32 минуты назад

      теперь перес пусть расхлёбывает свой кашу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2836

      84aivengo 34 минуты назад

      перес - идиот..... какого ему тренера еще нужно ? не ценит никого...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Jackson88 50 минут назад

      грёбаный перес,

      2
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