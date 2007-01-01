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    «Зенит» хочет приобрести полузащитника сборной Аргентины Акуну. «Спортинг» хочет за игрока 20 миллионов

    Полузащитник «Спортинга» и сборной Аргентины Маркос Акуна может стать игроком «Зенита».

    По информации «Спорт-Экспресс», португальский клуб хочет получить за трансфер 27-летнего хавбека не менее 20 миллионов евро.

    Акуна способен полностью закрыть левый фланг. Ранее на позицию левого защитника петербуржцы рассматривали Алехандро Гримальдо («Бенфика»).

    • Контракт Акуны со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +437

      Mariner 52 секунды назад

      Зашибись новость. Вначале полузащитник, в конце статьи защитник, а если перейти по ссылке, тыкнув на его имя - там вообще нападающий ))) Что на самом деле? Вратарь? ))))

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