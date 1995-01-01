«Ювентус» может включить Дибалу в сделку по покупке Иско у «Реала»

Сомнительная сделка. Это уже смахивает на трансфер ради трансфера.
Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.
Согласно источнику, 26-летним игроком сборной Испании интересуется «Ювентус». Туринский клуб высоко оценивает свои шансы из-за конфликта футболиста с главным тренером сливочных Сантьяго Солари.
По информации Tuttosport, «Реал» отпустит Иско только при условии, что в сделку войдет нападающий итальянского клуба Пауло Дибала. Transfermarkt оценивает Иско в 75 миллионов евро, Дибалу – в 110.
- Иско перешел в «Реал» в июле 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов
- Выиграл с клубом 14 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов
- В текущем сезоне у него четыре мяча и один голевой пас в 24-х играх