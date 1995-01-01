«Ювентус» может включить Дибалу в сделку по покупке Иско у «Реала»

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

Согласно источнику, 26-летним игроком сборной Испании интересуется «Ювентус». Туринский клуб высоко оценивает свои шансы из-за конфликта футболиста с главным тренером сливочных Сантьяго Солари.

По информации Tuttosport, «Реал» отпустит Иско только при условии, что в сделку войдет нападающий итальянского клуба Пауло Дибала. Transfermarkt оценивает Иско в 75 миллионов евро, Дибалу – в 110.