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    «Ювентус» может включить Дибалу в сделку по покупке Иско у «Реала»

    Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

    Согласно источнику, 26-летним игроком сборной Испании интересуется «Ювентус». Туринский клуб высоко оценивает свои шансы из-за конфликта футболиста с главным тренером сливочных Сантьяго Солари.

    По информации Tuttosport, «Реал» отпустит Иско только при условии, что в сделку войдет нападающий итальянского клуба Пауло Дибала. Transfermarkt оценивает Иско в 75 миллионов евро, Дибалу – в 110.

    • Иско перешел в «Реал» в июле 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов
    • Выиграл с клубом 14 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов
    • В текущем сезоне у него четыре мяча и один голевой пас в 24-х играх

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      _-G-F-_ 29 минут назад

      Сомнительная сделка. Это уже смахивает на трансфер ради трансфера.

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