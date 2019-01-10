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    Отец Неймара сообщил «Барселоне», что игрок ошибся, перейдя в «ПСЖ» и сожалеет об уходе из каталонского клуба

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет летом вернуться в «Барселону».

    По информации El Mundo, отец футболиста, который является его агентом, регулярно ведет переговоры с каталонцами. Предполагается, в последнее время он пять раз встречался с представителями сине-гранатовых.

    Неймар-старший сообщил «Барселоне», что его сын сделал ошибку, перейдя в «ПСЖ», и он разочарован и действительно сожалеет об уходе из каталонского клуба.

    В настоящее время «Барселона» изучает возможность возвращения форварда в летнее трансферное окно.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок провел за парижан 21 матч, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: El Mundo

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +257

      амани 19 минут назад

      так ты и был самым настойчивым при его продажи.....бабки глаза закрыли?......****, а теперь хочешь обратно, чтобы еще бабки срубить......Барселона забудь этого ушлепка , вместе с его сыном!

      0
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      Рейтинг: +2313

      Yurok161 29 минут назад

      ...ошибся послушав отца.

      0
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      Рейтинг: +9165

      bset 39 минут назад

      Если еще и с повышением зарплаты вернется, это будет провал.

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