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    16 голов «Манчестер Сити» в двух матчах – больше, чем у шести клубов РПЛ в первом круге

    «Манчестер Сити» со счетом 9:0 обыграл «Бертон Альбион» в полуфинале Кубка английской лиги.

    С учетом победы над «Ротерхэмом» (7:0, 1/32 Кубка) количество голов «горожан» в последних двух матчах составило 16.

    Это больше, чем у «Анжи» (9), «Крыльев Советов» (10), «Енисея» (11), «Уфы» (12), «Ростова» (14) и «Ахмата» (15) в первом круге российской Премьер-лиги. У «Динамо» в первой половине сезона 16 забитых мячей.

    Напомним, результативность манчестерского клуба 7+ в двух играх подряд – лучший показатель в английской футболе за 51 год.

    Турнирная таблица чемпионата России

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4

      Russisch Schwein 8 секунд назад

      Да это вообще не показатель. Играли с дворовыми командами.

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      Рейтинг: +3188

      vladik12 9 минут назад

      Это приговор РПЛ.

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