16 голов «Манчестер Сити» в двух матчах – больше, чем у шести клубов РПЛ в первом круге

«Манчестер Сити» со счетом 9:0 обыграл «Бертон Альбион» в полуфинале Кубка английской лиги.

С учетом победы над «Ротерхэмом» (7:0, 1/32 Кубка) количество голов «горожан» в последних двух матчах составило 16.

Это больше, чем у «Анжи» (9), «Крыльев Советов» (10), «Енисея» (11), «Уфы» (12), «Ростова» (14) и «Ахмата» (15) в первом круге российской Премьер-лиги. У «Динамо» в первой половине сезона 16 забитых мячей.

Напомним, результативность манчестерского клуба 7+ в двух играх подряд – лучший показатель в английской футболе за 51 год.

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