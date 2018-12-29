ЛЧ могут перенести на выходные, а национальные чемпионаты – на середину недели

Глава Dugout – платформы, создающей медиаконтент в сотрудничестве с топ-клубами – Эллиот Ричардсон сообщил о возможных изменениях в календаре сезона.

«Я слышал от очень хороших источников, что игры Лиги чемпионов могут перенести на выходные.

Когда будут играться матчи ЛЧ, встречи национальных чемпионатов будут проходить в середине недели.

При таком расписании получится охватить аудиторию Азии, Южной и Северной Америки. Ожидаются и изменения прав во внутренних чемпионатах», – написал Ричардсон в твиттере.

В ноябре ресурс Football Leaks опубликовал информацию о планах 12-ти топ-клубов Европы основать Суперлигу – турнир, который в 2021 году может заменить Лигу чемпионов.