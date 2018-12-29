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    ЛЧ могут перенести на выходные, а национальные чемпионаты – на середину недели

    Глава Dugout – платформы, создающей медиаконтент в сотрудничестве с топ-клубами – Эллиот Ричардсон сообщил о возможных изменениях в календаре сезона.

    «Я слышал от очень хороших источников, что игры Лиги чемпионов могут перенести на выходные.

    Когда будут играться матчи ЛЧ, встречи национальных чемпионатов будут проходить в середине недели.

    При таком расписании получится охватить аудиторию Азии, Южной и Северной Америки. Ожидаются и изменения прав во внутренних чемпионатах», – написал Ричардсон в твиттере.

    В ноябре ресурс Football Leaks опубликовал информацию о планах 12-ти топ-клубов Европы основать Суперлигу – турнир, который в 2021 году может заменить Лигу чемпионов.

    Источник: Твиттер главы Dugout

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3523

      _Marqella_ 17 минут назад

      Плохая идея...))

      0
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      Рейтинг: +1651

      mutabor0992 19 минут назад

      Скажем дружно на БУЙ нужно!!!А зачем это например АПЛ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +570

      Benifacto 21 минуту назад

      Ладно еще Азия, но при чем тут обе Америки??там при любом раскладе утро, они спокойно могут смотреть и в записи....

      0
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      Рейтинг: +44056

      Рубик Докоян 1 час назад

      Для Еврокубков это будет выгодно и удачно, но не для всех национальных чемпионатов. Мы так точно потеряем в зрителях при матчах в среду и четверг.

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