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    Семак ответил на вопрос болельщика «когда «Зенит» начнет играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался в комментариях в инстаграме с одним из поклонников команды.

    Болельщик по имени Богдан Ноздряков спросил у специалиста: «Богданович, когда начнем играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»

    «Вы сделайте анализ состава и исходя из этого попробуйте смоделировать и игру, и результат», – ответил Семак.

    После 17-ти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4661

      Т34 1 минуту назад

      Во как! Болельщики лазурных, не сидите в соцсетях практикуясь в троллинге, а делайте анализ состава питерского клуба, моделируйте игру и результаты, расскажите о своих изысканиях главному тренеру Сергею Богдановичу, вот тогда у вас попрет после общих усилий. Только возникает один маленький вопросик, а тренеру за что деньги платят?

      0
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      Рейтинг: +356

      ARTHUR19 6 минут назад

      надо было широкова ставить главным тренером, он ответил бы гораздо интереснее

      1
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      Рейтинг: +2103

      Путник 13 20 минут назад

      Состав может быть ..но ..работы тренера и тренерского штаба совсем не видно ..

      0
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      Рейтинг: +4973

      parevg 22 минуты назад

      Когда появится нападающий типа Аршавина - невысокий, шустрый, юркий.

      0
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      Рейтинг: +2885

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Отмазался так же как и Луческу с Манчини, что ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ИГРОКОВ, ну ладно 26 игроков минус 3 воротчика и Кокорин и тут 22, дальше есть молодежка и Зенит-2 и все равно НЕ ХВАТАЕТ ИГРОКОВ, и тут делается как всегда ставку на помощь судей и кабинетные делишки, в принципе как и обычно, а если дело доходит до игр в Европе, то там сосвсем уморя редкая середняк Франции, который в еврокубки попадает через каждые 5 лет, напрочь уделывает якобы топ клуб Европы

      1
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      Рейтинг: +10

      fanat1k566 > Skull_Boy 14 минут назад

      Минусуй еще мусор: Терентьев, Кран, Заболотный, Оздоев. Плюс Нобоа и Жирков лазарете уже полгода.

      0
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      Рейтинг: +381

      geroin161 25 минут назад

      У Зенита команды, на три состава, и он ещё умудряется огрызаться. Совсем зажрался!

      3
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      Рейтинг: +116

      латунный сепаратист 30 минут назад

      когда выгонят заслуженого мастера тогда и играть будут

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