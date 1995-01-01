Семак ответил на вопрос болельщика «когда «Зенит» начнет играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался в комментариях в инстаграме с одним из поклонников команды.

Болельщик по имени Богдан Ноздряков спросил у специалиста: «Богданович, когда начнем играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу?»

«Вы сделайте анализ состава и исходя из этого попробуйте смоделировать и игру, и результат», – ответил Семак.

После 17-ти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.