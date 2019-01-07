«Реал» зимой может арендовать Пентека. Поляк забил за «Дженоа» в Серии А 13 голов в 19 матчах

А в чём смысл такого трансфера для генуэзцев? Вполне реально, что для поляка этот сезон просто яркий всплеск, следовательно, Дженоа захочет его побыстрее и подороже продать, пока не затух. Аренда тогда должна быть либо с обязательным правом выкупа, либо с серьезной стоимостью самой аренды (а может и то, и другое сразу). Тогда неясно, чем хуже для Реала просто покупка. Сложно представить, что у Реала после всех его продаж и экономии проблемы с ФФП (если они конечно кардинальную перестройку зимой не готовят).
Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации As, мадридский клуб хочет арендовать футболиста.
На 23-летнего поляка также претендует «Милан». «Дженоа» хочет получить за форварда не менее 60 миллионов евро.
- Контракт Пентека с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне форвард провел в Серии А 19 матчей и забил 13 голов.
Запомните этого поляка. Он станет звездой