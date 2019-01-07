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    «Реал» зимой может арендовать Пентека. Поляк забил за «Дженоа» в Серии А 13 голов в 19 матчах

    Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации As, мадридский клуб хочет арендовать футболиста.

    На 23-летнего поляка также претендует «Милан». «Дженоа» хочет получить за форварда не менее 60 миллионов евро.

    • Контракт Пентека с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне форвард провел в Серии А 19 матчей и забил 13 голов.

    Запомните этого поляка. Он станет звездой

    Источник: As

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    Сегодня, 07:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1677

      Viper for CSKA 17 минут назад

      А в чём смысл такого трансфера для генуэзцев? Вполне реально, что для поляка этот сезон просто яркий всплеск, следовательно, Дженоа захочет его побыстрее и подороже продать, пока не затух. Аренда тогда должна быть либо с обязательным правом выкупа, либо с серьезной стоимостью самой аренды (а может и то, и другое сразу). Тогда неясно, чем хуже для Реала просто покупка. Сложно представить, что у Реала после всех его продаж и экономии проблемы с ФФП (если они конечно кардинальную перестройку зимой не готовят).

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