«Реал» зимой может арендовать Пентека. Поляк забил за «Дженоа» в Серии А 13 голов в 19 матчах

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации As, мадридский клуб хочет арендовать футболиста.

На 23-летнего поляка также претендует «Милан». «Дженоа» хочет получить за форварда не менее 60 миллионов евро.

Контракт Пентека с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне форвард провел в Серии А 19 матчей и забил 13 голов.

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