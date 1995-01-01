Бутрагеньо: «Игроки «Реала» – потрясающие»

Вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо встал на защиту футболистов команды после домашнего поражения от «Реала Сосьедад» (0:2) в матче 18-го тура Примеры.

Бутрагеньо задали вопрос, нуждаются ли мадридцы в новых игроках, учитывая неудачное начало года.

«У этой команды есть футболисты с большим талантом. И я думаю, это хороший день, чтобы укрепить данную идею.

Они завоевали много титулов. Клубный чемпионат мира – это не ничто. Три Лиги чемпионов подряд. Эти игроки потрясающие», – сказал Бутрагеньо.