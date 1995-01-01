Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Бутрагеньо: «Игроки «Реала» – потрясающие»

    Вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо встал на защиту футболистов команды после домашнего поражения от «Реала Сосьедад» (0:2) в матче 18-го тура Примеры.

    Бутрагеньо задали вопрос, нуждаются ли мадридцы в новых игроках, учитывая неудачное начало года.

    «У этой команды есть футболисты с большим талантом. И я думаю, это хороший день, чтобы укрепить данную идею.

    Они завоевали много титулов. Клубный чемпионат мира – это не ничто. Три Лиги чемпионов подряд. Эти игроки потрясающие», – сказал Бутрагеньо.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77055
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru