Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о зимних трансферах.

«Я думаю, клуб работает над тем, чтобы пригласить игроков, которые помогут нам в следующие четыре месяца. Может, на рынке следует найти центрального защитника, но с другой стороны, Мавропанос возвращается после травмы. Еще вингер – левый или правый – мог бы помочь нам.

Нам нужны целеустремленные игроки, которые готовы помочь команде, когда это потребуется», – сказал Эмери.