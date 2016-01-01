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    Эмери – о трансферах: «Думаю, клуб работает этим»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о зимних трансферах.

    «Я думаю, клуб работает над тем, чтобы пригласить игроков, которые помогут нам в следующие четыре месяца. Может, на рынке следует найти центрального защитника, но с другой стороны, Мавропанос возвращается после травмы. Еще вингер – левый или правый – мог бы помочь нам.

    Нам нужны целеустремленные игроки, которые готовы помочь команде, когда это потребуется», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 41 очком.
    • Ранее сообщалось, что клуб предложил контракт защитнику Пепе, но игрок отказал «Арсеналу».

    Источник: Sky Sports

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