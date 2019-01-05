Главные новости дня. «Спартак» расторг контракт с Самедовым, Эрнандес останется в ЦСКА

L’Equipe: Павар в течение нескольких дней может перейти в «Баварию».

Абель Эрнандес останется в ЦСКА как минимум до конца сезона.

Победа над «Редингом» – пятая подряд для «МЮ» после назначения Сульшера. Общий счет – 16:3.

«Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию.

Паредес: «Зенит» отказался продавать меня «ПСЖ». Клуб вложил в меня много денег».

Record: Моуринью отказал «Бенфике».

Кубок Англии. «Челси» благодаря дублю Мораты всухую обыграл «Ноттингем Форест».

Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул».