Ригони может перейти в стан чемпиона МЛС

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перебраться в США. Как сообщает Todomercadoweb, интерес к игроку проявляет действующий чемпион МЛС «Атланта Юнайтед».

В августе прошлого года аргентинец перешел в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона, но, как ранее сообщалось, клуб из Бергамо хочет досрочно вернуть футболиста петербуржцам.

Если это произойдет, Ригони не сможет присоединиться к какому-либо другому европейскому клубу в январе, так как заигран в этом сезоне не только за «Аталанту», но и за «Зенит». Таким образом, единственным вариантом получения игровой практики для хавбека станет переход в чемпионат, который играется по системе «весна-осень». Одним из таких является МЛС.