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    Английского игрока выгнали из ночного клуба за то, что он нюхал кокаин в туалете

    Один из неназванных английских футболистов был выгнан из ночного клуба, в котором его команда проводила предрождественскую вечеринку.

    Партнер игрока по команде заметил, что он делает дорожку из кокаина в туалете. Другие присутствовавшие удивились внешнему виду футболиста, когда он вышел из уборной.

    Тренер остался недоволен поведением игрока, посадил его в такси и отправил домой, ошибочно полагая, что он слишком много выпил.

    «Все говорят об этом. Это была не официальная рождественская вечеринка клуба. Мы зашли выпить несколько напитков после игры, и многие игроки и тренер были там.

    Один из игроков видел, как он делал дорожку в туалете, а через полчаса он был повсюду. Его челюсть двигалась больше обычного, он был в беспорядке. Он был не просто пьян. Старик [тренер] был в ярости и вытащил его через заднюю дверь. Он посадил его в такси, думая, что тот перебрал со спиртным», – сказал источник внутри клуба.

    По словам инсайдера, поведение игрока, шокировало других членов команды и вызвало раскол в коллективе.

    «В раздевалки большую часть сезона был бардак. Результаты команды не были фантастическими, так что это худшее возможное время для произошедшего. С проверкой на наркотики приходили накануне, так что он знал, что это сойдет ему с рук», – добавил источник.

    Источник: The Sun

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Звезда запаса 14 минут назад

      Это "Вест Хэм" со стариком Пеллегрини, а нюхач - Филип Андерсон.

      0
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      Рейтинг: +344

      VAD07 56 минут назад

      Это Погба 100%. В последних матчах бегает как ненормальный, передачи отдаёт да и голы пачками клепает.

      2
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      Рейтинг: +3569

      серега кашин 1 час назад

      чушь собачья

      1
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    • ...
      Рейтинг: +237

      McDuff 1 час назад

      странно, но еременко не англичанин

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