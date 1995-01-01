Клопп: «У нас впереди матч с «Манчестер Сити». Кто в январе думает о том, чтобы стать чемпионом?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» высказал мнение по поводу возможного чемпионства команды в этом сезоне.

После 20-ти туров красные возглавляют турнирную таблицу, опережая «Тоттенхэм» на шесть очков, а «Сити» – на семь.

Встреча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня. Начало – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Да, сейчас очень подходящий момент, это правда. Но впереди у нас теперь матч с «Манчестер Сити», а потом и встречи с другими сильными командами, с которыми нам нужно сыграть так же хорошо, как с «Арсеналом» [»Ливерпуль» победил со счетом 5:1].

Это футбол. Мне не нужно знать, что будет в мае. Если вы не можете прожить время до мая, отправляйтесь в отпуск и выключите все коммуникации, а затем вернитесь в мае и посмотрите, что случилось. Я не могу этого изменить. И не хочу. Я хочу наслаждаться путешествием до мая!

Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, и даже в этом я не уверен, потому что остальные могут выиграть 17 матчей подряд.

Мы должны быть сосредоточены только на себе, и это то, что мы делаем. И до нынешней поры настроение в клубе и вокруг него только улучшалось. Посмотрим, к чему это нас приведет.

Вам требуется удача с травмированными игроками и в играх. Это ключевые моменты, и мы не знаем, произойдет ли это.

Мы не думаем об этом на самом деле. Кто в январе думает о том, чтобы стать чемпионом? Когда тренировал «Боруссию», мы всегда были в туннеле, потому что у нас не было времени думать ни о чем другом», – сказал Клопп.