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    Клопп: «У нас впереди матч с «Манчестер Сити». Кто в январе думает о том, чтобы стать чемпионом?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» высказал мнение по поводу возможного чемпионства команды в этом сезоне.

    После 20-ти туров красные возглавляют турнирную таблицу, опережая «Тоттенхэм» на шесть очков, а «Сити» – на семь.

    Встреча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня. Начало – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Да, сейчас очень подходящий момент, это правда. Но впереди у нас теперь матч с «Манчестер Сити», а потом и встречи с другими сильными командами, с которыми нам нужно сыграть так же хорошо, как с «Арсеналом» [»Ливерпуль» победил со счетом 5:1].

    Это футбол. Мне не нужно знать, что будет в мае. Если вы не можете прожить время до мая, отправляйтесь в отпуск и выключите все коммуникации, а затем вернитесь в мае и посмотрите, что случилось. Я не могу этого изменить. И не хочу. Я хочу наслаждаться путешествием до мая!

    Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, и даже в этом я не уверен, потому что остальные могут выиграть 17 матчей подряд.

    Мы должны быть сосредоточены только на себе, и это то, что мы делаем. И до нынешней поры настроение в клубе и вокруг него только улучшалось. Посмотрим, к чему это нас приведет.

    Вам требуется удача с травмированными игроками и в играх. Это ключевые моменты, и мы не знаем, произойдет ли это.

    Мы не думаем об этом на самом деле. Кто в январе думает о том, чтобы стать чемпионом? Когда тренировал «Боруссию», мы всегда были в туннеле, потому что у нас не было времени думать ни о чем другом», – сказал Клопп.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +427

      Гиви Эрудитошвили 43 минуты назад

      Верный посыл у Юргена. Не надо делить шкуру не убитого медведя. От матча к матчу настраиваясь на ближайшего соперника. От частного к общему, а по весне и узнаем, кто чемпион АПЛ и победитель ЛЧ...

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