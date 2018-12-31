Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    За 3 года до ЧМ-2022 власти Катара вдвое подняли цены алкоголь

    Источник Daily Mail в правительстве Катара подтвердил информацию о введении «налога за грех» – двукратном увеличении цен на пиво, вино и всех спиртных напитков.

    Власти государства анонсировали реформу несколько недель назад. В качестве главной причины было подано желание правительства ограничить потребление среди граждан веществ, наносящих вред здоровью.

    По данным источника, правительство утвердило 30-страничный документ с новыми ценами на алкоголь. К примеру, упаковка 24-х банок пива Heineken теперь стоит 84 фунта (7454 рубля).

    Напомним, в 2022 году Катар примет чемпионат мира. Турнир пройдет с 21 ноября по 22 декабря в семи городах страны.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106797
    #2
    Chernyi Lis
    77901
    #3
    Zenit-84
    76926
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64167
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru