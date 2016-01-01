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    «Спартак» поздравил болельщиков с Новым годом и опубликовал видео с поросенком 

    «Спартак» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Клуб опубликовал видео, в котором поросенок [символ наступающего года] бродит по Москве в одиночестве и которому болельщики «Спартака» помогают найти дом.


    Пресс-служба прикрепила к ролику обращение к болельщикам:

    «Дорогие болельщики! 2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями.

    Мы знаем, что сможем преодолеть все трудности, которые встали на нашем пути, и станем только сильнее. Один за всех – и все за одного, красно-белые! С наступающим Новым годом!»

    • После 17 туров «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +881

      kvm 10 минут назад

      С наступающим, КБ!

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