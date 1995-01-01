Главные новости дня. «Крылья Советов» не отрицают переход Джано, Тимофеева и Шишкина, победителя Кубка Испании планируют определять через финал четырех

«Крылья Советов» не отрицают переход Джано, Тимофеева и Шишкина.

Мать Рабьо требует от «Барселоны» подписной бонус в размере 5 миллионов.

Роналду – лучший бомбардир «Реала» в 2018 году.

Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона».

Победителя Кубка Испании планируют определять через финал четырех.

Агент: «ЦСКА предлагает за Габбиадини 5 миллионов? Вы, должно быть, шутите!».

Погба – первый игрок «МЮ» за 6 лет, который сделал по дублю в двух матчах АПЛ подряд.

Марсьяль разозлил Сульшера поздним возвращением с празднования Рождества.