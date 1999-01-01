Гвардиола: «Зинченко был лучшим на поле в матче с «Саутгемптоном» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника Александра Зинченко в матче 20 тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).
Игрок совершил результативную ошибку и позже отдал голевую передачу.
«То, как он отреагировал на произошедшее, может быть уроком для молодых футболистов. После того что случилось, он не спрятался и не сказал, что не хочет работать с мячом. Он был лучшим на поле», – сказал Гвардиола.
- Зинченко сыграл в трех матчах АПЛ в текущем сезоне и отдал одну голевую передачу.
- «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ.