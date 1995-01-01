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    «Челси» при желании может выкупить Торгана Азара у «Боруссии» М летом 2019 года

    «Челси» имеет возможность выкупить у менхенгладбахской «Боруссии» полузащитника Торгана Азара.

    При трансфере бельгийца из английского в немецкий клуб в 2015 году в контракт был внесен пункт, согласно которому лондонцы могут выкупить футболиста летом 2019 года.

    За «Челси» выступает старший брат Торгана – Эден Азар.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      Romio-xxx 56 минут назад

      Дак надо брать!!!

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