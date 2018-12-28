Пике завершит карьеру в 2020 году, чтобы баллотироваться на пост президента «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике собирается завершит карьеру в 2020 году, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 2022 года. Тем не менее, испанец намерен закончить выступления в 2020-м. Он планирует побороться за пост президента каталонского клуба, выборы которого состоятся летом 2021 года, и хочет успеть подготовиться.

Если Пике станет президентом, он пригласит на тренерскую работу бывших игроков «Барселоны» – Хави и Андреса Иньесту, а в качестве технического директора – Карлеса Пуйоля.