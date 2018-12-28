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    Пике завершит карьеру в 2020 году, чтобы баллотироваться на пост президента «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике собирается завершит карьеру в 2020 году, сообщает Mundo Deportivo.

    Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 2022 года. Тем не менее, испанец намерен закончить выступления в 2020-м. Он планирует побороться за пост президента каталонского клуба, выборы которого состоятся летом 2021 года, и хочет успеть подготовиться.

    Если Пике станет президентом, он пригласит на тренерскую работу бывших игроков «Барселоны» – Хави и Андреса Иньесту, а в качестве технического директора – Карлеса Пуйоля.

    • Пике выступает за «Барселону» с 2008 года.
    • В общей сложности защитник провел за каталонцев 469 матча, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2714

      Lester84 1 минуту назад

      Вроде не 1 апреля на календаре. Что курил автор статьи?

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      Рейтинг: +4694

      Cules2013 2 минуты назад

      поживём-увидим, журналисты, как обычно, знают о людях больше, чем они сами)
      Пике сам-то в курсе, что он в 2020 карьеру окончит?

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