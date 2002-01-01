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    Представители «МЮ» встретились с агентом защитника «Фиорентины» Миленковича 

    Представители «Манчестер Юнайтед» встретились с агентом защитника «Фиорентины» Николы Миленковичем. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica.

    Встреча прошла в среду. Миленкович – одна из приоритетных целей «МЮ» на трансферном рынке. Английский клуб уже пытался договориться о переходе игрока, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. Сообщается, что отставка португальца не изменила планов клуба.

    • Милинковичу 21 год, он перешел в «Фиорентину» в 2017 году из «Партизана».
    • В текущем сезоне Серии А он сыграл в 19 матчах и забил два гола.

    Источник: Calciomercato

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