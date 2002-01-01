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    Чемпионат мира, Глушаков, Кокорин и Мамаев, Золотой мяч. Как мы обсуждали главные темы года

    Осенью мы запустили подкаст «Скинь мяч», в котором обсуждаем громкие футбольные истории, делимся мнением и рекомендуем разные интересные штуки про спорт, музыку, кино и всю остальную массовую культуру.

    Напоминаем: подкасты удобно слушать о дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Лучше всего слушать на телефоне. Вот тут мы рассказывали о самых удобных программах, где есть наш подкаст.

    В первом сезоне мы записали 12 выпусков (последний – сразу в двух частях). Теперь вам будет что послушать на новогодних праздниках.

    Лига Наций, хоккей, Эминем

    В первом выпуске было много экспериментов. Обсуждали, зачем сборным нужна Лига Наций, а потом рассказывали, что делать, если нет футбола (смотреть КХЛ и слушать новые альбомы).

    Слушать первый выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Звезды-легионеры и Элджей на корпоративе

    Подкаст про историю с Джоном Терри, который чуть не перешел в «Спартак». Обсуждали, зачем звезды-пенсионеры едут в Россию и хорошо ли это. А еще там про матчи Ла Лиги в США.

    Слушать второй выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Кокорин и Мамаев – как группа Led Zeppelin

    Один из самых популярных выпусков, конечно, про Кокорина и Мамаева. Что нас смущает в главном скандале осени и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями?

    А еще там – про фильм «Телесеть», Рея Чарльза, Синатру, Вагнера и Led Zeppelin. Мы сами испугались, когда все это записали!

    Слушать третий выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Глушаков и лайки

    Главная тема четвертого выпуска – конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество.

    Слушать четвертый выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Почему «Спартак» всегда такой?

    Нужно ли было увольнять Карреру, каким должен быть тренер после него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Слушать пятый выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Как и почему топ-клубы провалили начало сезона

    Что случилось у Лопетеги с Реалом? Почему МЮ ничего не выигрывает? Как Бавария убивает немецкий футбол? Спорим, ругаем, не смешно шутим.

    Слушать шестой в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Новый турнир, который изменит мир

    Подкаст про Суперлигу. Что это, почему ее опять обсуждают и как ФИФА все портит.

    Слушать седьмой выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Бразильцы в сборной России – это ок

    Выпуск про натурализованных футболистов сборной России. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? И зачем тогда нужен лимит?

    Слушать восьмой выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Почему ФНЛ и ПФЛ такие непривлекательные

    Подкаст про русское футбольное подземелье. Чем российские клубы похожи на дома культуры, зачем вообще нужны команды ниже Премьер-лиги?

    И еще: как парень из Чертаново ездит на стажировки в «МЮ», в Обнинске обожают мерч, а в Красноярске реформируют соцсети.

    Слушать девятый выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Как пережить зиму

    Юбилейный эпизод подкаста – про главную тему русской жизни – зиму.

    Нашли виноватых в скандале с матчем Енисей-Ахмат. Объяснили, как российскому футболу бороться с холодами. Рассказали, за какими командами следить в зимнем перерыве. Даже про фигурное катание поговорили.

    Слушать десятый выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Модрич не лучший?

    Подкаст про Золотой мяч. Зачем дали Модричу, кто заслужил еще, как изменилась эпоха и почему спорные награждения – это очень хорошо.

    Слушать одиннадцатый выпуск в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Итоги года, первая часть. Кто нас бесил и вдохновлял в 2018-м

    Последний выпуск мы сделали в двух частях. Сначала прошлись по всем громким темам – Кокорину с Мамаевым, Каррере с Глушаковым, Головину и сборной.

    Отдельно – про чемпионат мира. Саша Плеханов рассказывает, как объездил 12 городов России за год и нашел лучший

    Слушать первую часть двенадцатого выпуска в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Итоги года, вторая часть. Что вы не заметили

    Во второй части – про неочевидные итоги. Крутой менеджмент в ЦСКА, причины посмотреть МЛС, лучшее футбольное шоу на ютубе, а также взлет и падение Дениса Черышева.

    Слушать вторую часть двенадцатого выпуска в эпл подкастах, на ютубе, во вконтакте и в кастбоксе.

    Как вам первый сезон? Что не понравилось, как сделать лучше? Рассказывайте в комментах.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1107

      BlackMurder 52 секунды назад

      Вот про мамаева, кокорина и глушакова, вы реально з*****и! Лучше б про жизнь великих игроков писали, чем живут, как дышат, а не про этих псин!

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