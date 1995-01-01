«Чемпионат»: «Спартак» создаст фильм и сериал об истории клуба

Руководство «Спартака» примет участие в съемках фильма и сериала, рассказывающих об истории клуба.

Одним из создателей проекта будет кинопродюсер Юсуп Бахшиев. Среди его работ такие фильмы, как «Параграф 78» и «Антикиллер».

Рабочее название проекта – «Лучшие люди страны». Планируется, что рамках него создадут мультфильм, документальный фильм и книгу.

«Братьям Старостиным удалось создать частный клуб, который в корне отличался по структуре от всех остальных команд. У «Спартака» уникальная история, поэтому этим проектом мы хотим обратиться не только к его болельщикам, но и ко всей России», – рассказал Бахшиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Спартак» выступит одним из спонсоров проекта. К съемкам будут привлечены известные болельщики «Спартака» из творческой среды.