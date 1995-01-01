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    «Чемпионат»: «Спартак» создаст фильм и сериал об истории клуба

    Руководство «Спартака» примет участие в съемках фильма и сериала, рассказывающих об истории клуба.

    Одним из создателей проекта будет кинопродюсер Юсуп Бахшиев. Среди его работ такие фильмы, как «Параграф 78» и «Антикиллер».

    Рабочее название проекта – «Лучшие люди страны». Планируется, что рамках него создадут мультфильм, документальный фильм и книгу.

    «Братьям Старостиным удалось создать частный клуб, который в корне отличался по структуре от всех остальных команд. У «Спартака» уникальная история, поэтому этим проектом мы хотим обратиться не только к его болельщикам, но и ко всей России», – рассказал Бахшиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

    «Спартак» выступит одним из спонсоров проекта. К съемкам будут привлечены известные болельщики «Спартака» из творческой среды.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1867

      RotBerg 41 секунду назад

      О евро феерии?))

      0
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      Рейтинг: +1386

      ribavadim 44 секунды назад

      И Тищенко тоже не забудьте (1956г.)!

      0
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      Рейтинг: +1386

      ribavadim > ribavadim 3 секунды назад

      Про Федю!!!

      0
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      Рейтинг: +10877

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Задумка грандиозная. По экземпляру книги раздайте всем глушаковым, может поймут, что творят! ++++++++

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      Рейтинг: +42

      spartak1313 5 минут назад

      Классная идея... Не забудьте про Игоря Нетто!!!!

      1
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      Рейтинг: +3129

      vladik12 7 минут назад

      По телеканалу "Спас" показывать будут?

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