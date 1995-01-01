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    Болельщики «Спартака» поздравили команду с новым годом

    «Спартак» в своем твиттере выложил видео с поздравлениями болельщиков команды с новым годом.

    Фанаты высказали пожелания, чтобы 2019 год стал для красно-белых более удачным и им удалось вновь завоевать чемпионский титул.

    • После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
    • В ноябре команду после увольнения Массимо Карреры возглавил Олег Кононов.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17319

      gol_kak_sokol 31 минуту назад

      В новом году команде - радовать болельщиков хорошей игрой, а болельщикам - забыть все дрязги, сплотиться и поддержать любимый кулуб.

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      Рейтинг: +3543

      батог 1 час назад

      Присоединяюсь!!! Всех с Новым Годом!!!

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