Болельщики «Спартака» поздравили команду с новым годом

В новом году команде - радовать болельщиков хорошей игрой, а болельщикам - забыть все дрязги, сплотиться и поддержать любимый кулуб.
«Спартак» в своем твиттере выложил видео с поздравлениями болельщиков команды с новым годом.
Фанаты высказали пожелания, чтобы 2019 год стал для красно-белых более удачным и им удалось вновь завоевать чемпионский титул.
- После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
- В ноябре команду после увольнения Массимо Карреры возглавил Олег Кононов.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 декабря 2018 г.