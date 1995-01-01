Болельщики «Спартака» поздравили команду с новым годом

«Спартак» в своем твиттере выложил видео с поздравлениями болельщиков команды с новым годом.

Фанаты высказали пожелания, чтобы 2019 год стал для красно-белых более удачным и им удалось вновь завоевать чемпионский титул.

После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В ноябре команду после увольнения Массимо Карреры возглавил Олег Кононов.