Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Степашин: «Лучшим главой РФС был бы Галицкий. Но он не согласится, потому что честный и с позицией»

    Председатель попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о назначении нового президента РФС.

    – Кто стал бы лучшим сменщиком Мутко, на ваш взгляд?

    – Человек с мощной программой действий, понимающий и любящий футбол. Слышал фамилии потенциальных кандидатов. Александра Дюкова знаю давно. Полемизировал с ним, в основном, по одному вопросу: «Зенит» пропускает через себя огромное число футболистов, прежде всего отечественных, которые потом теряют квалификацию либо уезжают в никуда. Такая у клуба политика. Хотя футбол Дюков знает. По мне так лучшим главой РФС был бы Сергей Галицкий. Но он не согласится.

    – А вдруг?

    – Говорил с ним на эту тему. Очень симпатичный человек. Был такой утопист-социалист, Сен-Симон. Галицкий – полная противоположность, он реалист. Честный, с позицией, все сделал сам. Бизнес, деньги, академия, стадион – все его. Любят, ценят, уважают – случилось такое вот счастье в Краснодарском крае.

    Еще есть Евгений Гинер, лучший футбольный менеджер на постсоветском пространстве. Потому ЦСКА с «Краснодаром» мне в первую очередь и интересны с точки зрения перспектив.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5330

      FanatSerj 1 минуту назад

      ну нифигасебе Степашин хоть раз умную мысль сказал по отношению к футболу ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1864

      RotBerg 7 минут назад

      Честный Галицкий))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8631

      Garrincha58 22 минуты назад

      а чё сам Степашин не идёт в РФС он же себя наверное тоже честным считает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3996

      mihail200606 26 минут назад

      Лучший председатель рфс хитрожопый пройдоха муток))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4583

      Т34 37 минут назад

      Степашин не открыл ничего нового в том, что в РФСе сидят одни коррупционеры и управленцы без чести, а порой и без совести, это было известно, но он еще раз подчеркнул, что нормальные люди туда вряд ли пойдут, потому что с кем поведешься от того и наберешься, там и нормальный человек скатится к всеобщей тенденции воровского бизнеса от футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      владимир миронов 47 минут назад

      Никогда Галицкий не пойдет в это болото. Глубоко порядочный, честный человек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2472

      +50/-50 57 минут назад

      - "Честный, с позицией"...
      Да такие не надо сейчас, в России. Нужен управляемый, которому кинул косточку с барского стола, и забыл о всех проблемах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Stalingrad 2010 1 час назад

      Степашин прав.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru