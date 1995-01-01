Степашин: «Лучшим главой РФС был бы Галицкий. Но он не согласится, потому что честный и с позицией»

Председатель попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о назначении нового президента РФС.

– Кто стал бы лучшим сменщиком Мутко, на ваш взгляд?

– Человек с мощной программой действий, понимающий и любящий футбол. Слышал фамилии потенциальных кандидатов. Александра Дюкова знаю давно. Полемизировал с ним, в основном, по одному вопросу: «Зенит» пропускает через себя огромное число футболистов, прежде всего отечественных, которые потом теряют квалификацию либо уезжают в никуда. Такая у клуба политика. Хотя футбол Дюков знает. По мне так лучшим главой РФС был бы Сергей Галицкий. Но он не согласится.

– А вдруг?

– Говорил с ним на эту тему. Очень симпатичный человек. Был такой утопист-социалист, Сен-Симон. Галицкий – полная противоположность, он реалист. Честный, с позицией, все сделал сам. Бизнес, деньги, академия, стадион – все его. Любят, ценят, уважают – случилось такое вот счастье в Краснодарском крае.

Еще есть Евгений Гинер, лучший футбольный менеджер на постсоветском пространстве. Потому ЦСКА с «Краснодаром» мне в первую очередь и интересны с точки зрения перспектив.