Вида может уйти из «Бешикташа» стать одноклубником Головина

Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может перейти в «Монако». Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, французский клуб рассчитывает усилиться в период зимнего трансферного окна. После 18-ти туров чемпионата Франции команда Тьерри Анри занимает 19-е место в турнирной таблице.

Стороны уже провели переговоры касаемо трансфера 29-летнего защитника сборной Хорватии.

Также известно об интересе к Виде со стороны «Вест Хэма», «Эвертона» и «Ливерпуля».

Вида пополнил состав турецкого клуба в январе, перейдя из киевского «Динамо» бесплатно. В текущем сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В июле игрок стал вице-чемпионом мира в составе национальной команды, проиграв французам в финале ЧМ-2018.

Напомним, в июле состав «Монако» пополнил полузащитник Александр Головин. ЦСКА заработал на сделке 30 миллионов евро.