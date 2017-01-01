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    Назаров – о Каррере: «Фанаты считают, что пришел Мессия и принес им чемпионство»

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров считает, что заслуги Массимо Карреры в чемпионском сезоне переоценены болельщиками.

    «Приходит Каррера, и они (болельщики) слово «Массимо» перевоплощают себе в «Мессия». Им кажется, что пришел Мессия и принес им чемпионство. Конечно, они его любят, думают, не разбираясь в футболе, что это он сделал, что это полностью его заслуга. А то, что потом он провалил чемпионат, Кубок, Лигу чемпионов, и не просто, а с позором, потом – Лигу Европы. Просто от незнания своего ремесла. Вот как в августе 2017-го можно было отдать чемпионство «Локомотиву», ведя 2:0 и проиграв? Просто потому, что не умеешь играть в меньшинстве. Удалили Самедова, 15 минут на перерыв. «Ребята, играем в меньшинстве, как мы договаривались. У нас есть план Б». Не было этого плана! Вышли и пропустили четыре. 3:4! Если в той таблице отнять три очка у «Локомотива» и прибавить их «Спартаку», мы опять были бы чемпионами. Простая арифметика.

    Дальше мы играем против «Марибора», как против «Ливерпуля», два раза получаем несчастные 1:1. А потом против «Ливерпуля», как против «Марибора» – в открытую, с шашкой наголо – получаем 0:7 и не просто вылетаем из Лиги чемпионов, а с позором.

    Кто автор этого позора? Какой-нибудь Глушаков? Назаров? ОПГ «Ромашка»? – заявил Назаров.

    • Каррера вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат России в сезоне-16/17.
    • В октября 2018 года руководство клуба уволило итальянского тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4688

      ufos73 10 минут назад

      Клоун решил попробовать себя в роли гл.тренера Спартака? Эксперт пальцем деланый

      0
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      Рейтинг: +2104

      Спартач80 14 минут назад

      Я и не знал что Назаров великий футбольный эксперт....

      2
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      Рейтинг: +844

      Харченко 20 минут назад

      Назаров - переоцененный актер и самовлюбленный эксперт.
      Он заходит на второй круг, видимо забыв, что уже говорил это.

      1
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      Рейтинг: +17205

      gol_kak_sokol 21 минуту назад

      Зомбированным правда глаза режет.

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      Рейтинг: +62524

      klifS 36 минут назад

      Болельщики не разбираются в футболе (((Ты я смотрю "большой знаток" Актеришко,который снимается в третисортных сериальчиках ещё рассуждает о футболе.Такие как ты , тем что болеешь за Спартак,позорят клуб.

      2
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      Рейтинг: +964

      Spartak 777 59 минут назад

      Епт....Карреры уже сколько нет в команде а вы все еще продолжаете его говном поливать ....у вас вообще тормоза есть ??? оставьте его уже в покое , продолжайте защищать Глушакова и ко , а когда они выведут нас в ФНЛ тогда вы ВНЕЗАПНО осознаете что они не игроки уровня Спартака ?

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