Главные новости дня. ЧМ-2018 посмотрели более половины жителей планеты, Промесу грозит восемь месяцев условного срока за вождение в нетрезвом виде

Роналду запустил собственную игру для смартфонов.

Четверо игроков «МЮ» грозились уйти зимой, если Моуринью не покинет клуб.

ФИФА: «Чемпионат мира в России посмотрели более половины жителей планеты».

Матч Испания – Россия – четвертый по зрительской аудитории на ЧМ-2018. Его посмотрели 306 миллионов человек.

Айртон – о «Спартаке», морозах, трофеях, Пепе.

Промесу грозит восемь месяцев условного срока и лишение прав на полгода за вождение в нетрезвом виде.

Защитник Коллинс разорвал контракт с «Астон Виллой» спустя час после подписания.

Штоффельсхаус покинет «Локомотив». При увольнении клуб отдаст немцу три зарплаты.