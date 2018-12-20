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    «Главный индикатор народного интереса к футболу – это Малахов». Подводим итоги года в подкасте

    Всем привет, это первая часть последнего в 2018 году подкаста «Скинь мяч». Конечно, мы подводим тут итоги года: что нас вдохновляло и бесило. Прошлись по всему – Кокорину с Мамаевым, Каррере с Глушаковым, Головину и сборной.

    Отдельно – про чемпионат мира. Саша Плеханов рассказывает, как объездил 12 городов России за год и нашел лучший. Скоро – вторая часть, где расскажем о наших неочевидных впечатлениях от 2018-го. Инджой.

    Они же на ютубе:

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    Таймкод:

    00:45 Бесит, что мы перестали обсуждать российский футбол
    03:43 «Главный индикатор народного интереса к футболу – это Малахов»
    07:19 Бесит, что после ЧМ уехал только Головин
    13:30 «Если мы будем развивать только сборную, то превратимся в Китай и Катар»
    15:51 Плеханов на чемпионате мира: 12 городов за год, пьянки в поездах, танцы с бабушками
    20:26 Какой была Москва во время ЧМ. Шеринг, мобильность и другие странные слова

    Источник: Бомбардир

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    20.12.2018 15:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3103

      vladik12 8 часов назад

      Про Малахидзе верная мысль.

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