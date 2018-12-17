В зимнее межсезонье «Спартак» проведет четыре сбора

«Спартак» запланировал четыре сбора в период зимнего подготовительного периода.

Москвичи пробудут в отпуске до 8 января. В этот день футболистам предстоит пройти углубленный медосмотр.

С 9 по 16 января «Спартак» проведет в Дубае, на котором сыграет одну контрольную встречу. После этого красно-белые отправятся в Катар, где пробудут с 19 по 29 января. Там «Спартак» станет участником Кубка «Матч Премьер», в рамках которого сыграют с «Ростовом» (21 января), «Зенитом» (25 января) и «Локомотивом» (29 января).

Со 2 по 12 февраля спартаковцы будут готовиться к возобновлению сезона в Белеке. Команда Олега Кононова проведет в Турции три товарищеские игры – 5, 8 и 9 февраля (даты матчей предварительные).

Место и сроки проведения четвертого зимнего сбора пока не утверждены.