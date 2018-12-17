Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Барса-Аякс,Реал-Лион,Бавария-Атлетико,Боруссия-Ливер,Ювентус-Тоттенхем,МС-Рома,ПСЖ-МЮ,Порту-Шальке...
Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Команды разделены на две корзины. В первой – победители групп, во второй – вторые места.
В число победителей групп вошли следующие клубы:
- «Барселона», «Реал» (оба – Испания);
- «Бавария», дортмундская «Боруссия» (оба – Германия);
- «Ювентус» (Италия);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «ПСЖ» (Франция);
- «Порту» (Португалия).
Вторые места заняли следующие команды:
- «Аякс» (Голландия);
- «Атлетико» (Испания);
- «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все – Англия);
- «Лион» (Франция);
- «Рома» (Италия);
- «Шальке-04» (Германия).
Между собой не сыграют клубы из одной группы и одной страны.
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