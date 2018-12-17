Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Команды разделены на две корзины. В первой – победители групп, во второй – вторые места.

В число победителей групп вошли следующие клубы:

«Барселона», «Реал» (оба – Испания);

«Бавария», дортмундская «Боруссия» (оба – Германия);

«Ювентус» (Италия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция);

«Порту» (Португалия).

Вторые места заняли следующие команды:

«Аякс» (Голландия);

«Атлетико» (Испания);

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все – Англия);

«Лион» (Франция);

«Рома» (Италия);

«Шальке-04» (Германия).

Между собой не сыграют клубы из одной группы и одной страны.

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