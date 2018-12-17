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    Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

    Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Команды разделены на две корзины. В первой – победители групп, во второй – вторые места.

    В число победителей групп вошли следующие клубы:

    • «Барселона», «Реал» (оба – Испания);
    • «Бавария», дортмундская «Боруссия» (оба – Германия);
    • «Ювентус» (Италия);
    • «Манчестер Сити» (Англия);
    • «ПСЖ» (Франция);
    • «Порту» (Португалия).

    Вторые места заняли следующие команды:

    • «Аякс» (Голландия);
    • «Атлетико» (Испания);
    • «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все – Англия);
    • «Лион» (Франция);
    • «Рома» (Италия);
    • «Шальке-04» (Германия).

    Между собой не сыграют клубы из одной группы и одной страны.

    Сегодня «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    17.12.2018 08:02
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8163

      KOLBIS 17 декабря, 13:35

      Барса-Аякс,Реал-Лион,Бавария-Атлетико,Боруссия-Ливер,Ювентус-Тоттенхем,МС-Рома,ПСЖ-МЮ,Порту-Шальке...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +626

      FaTeK1945ru 17 декабря, 10:10

      ...нам по плечу любые команды,жаль,что УЕФА не даёт играть зимой на снегу-- мы БЫ всех "порвали". А без шуток---- желаю нормальных соперников НАШИМ !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8598

      Garrincha58 17 декабря, 09:45

      вот она начинается настоящая ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Genia1995 17 декабря, 08:30

      интересно будет

      2
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      Рейтинг: +348

      тёска 17 декабря, 08:26

      Все старые гости

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