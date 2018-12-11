Вилков больше не сможет судить международные матчи. «Спартак» при нем выиграл четыре встречи из 24-х

Судейский комитет ФИФА утвердил список судей, которые смогут судить международные соревнования в следующем году. В него внесены девять российских арбитров. Изначально в лист должен был попадать Михаил Вилков, но его исключили. В итоге перечень выглядит так.

Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).

Самый титулованный клуб России «Спартак» при судействе исключенного Вилкова выиграл четыре матча из 24.