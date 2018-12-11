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    • Вилков больше не сможет судить международные матчи. «Спартак» при нем выиграл четыре встречи из 24-х

    Вилков больше не сможет судить международные матчи. «Спартак» при нем выиграл четыре встречи из 24-х

    Судейский комитет ФИФА утвердил список судей, которые смогут судить международные соревнования в следующем году. В него внесены девять российских арбитров. Изначально в лист должен был попадать Михаил Вилков, но его исключили. В итоге перечень выглядит так.

    Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).

    Самый титулованный клуб России «Спартак» при судействе исключенного Вилкова выиграл четыре матча из 24.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 01:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 11:02

      Статистика при его судействе не в пользу Спартака. Поэтому нет никакого желания видеть его на матче команды.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Orlano 11 декабря 2018, 09:48

      А с каких пор спам самый титулованный клуб России?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Faraon0787 11 декабря 2018, 08:11

      вы за москалевым последите как он судит, особенно москвичей, вот кто на лапу больше всех всех получает и не скрывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4127

      Kollljan 11 декабря 2018, 07:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Значит Вилков не подкупный. Спартачок так и не смог его "зарядить".

      -10
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Kollljan 11 декабря 2018, 09:52

      Перебить "заряд" газвоньпромовских лазурных еще никому не удавалось.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 декабря 2018, 06:40

      Как говаривал персонаж "Уральских пельменей" - :Потому - что гладиолус!

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 11 декабря 2018, 06:21

      Все-таки достаточно много наших судей допустили

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 декабря 2018, 02:35

      Ещё бы Вилкова от судейства Спартака отстранили бы и был бы полный гут.

      9
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > russkiisergei 11 декабря 2018, 09:54


      Если одна команда проигрывает другой в разное время, при разных тренерах,при разных игроках, в разную погоду и с вечными скандалами, надо не тренеров менять.Это как известный анекдот про бордель и кровати.
      Думать научись.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 11 декабря 2018, 02:00

      А теперь объясните, к чему был последний абзац про спартак? Енисей, Шинник, Сокол, Армавир, Реал Мадрид, Ротор, например, при судействе Карасёва выигрывали 0 раз, почему об этом не написать, ценность подобной информации будет такая же.

      9
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Файдаэн 11 декабря 2018, 02:13

      Че ты втираешь?)

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Файдаэн 11 декабря 2018, 02:22

      ты не заметил ? Спартак везде пытаются приплести), без него новость уже не новость. я тоже не понимаю причем тут Спартак)

      9
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