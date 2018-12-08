Главные новости дня. РПЛ выплатила «Анжи» 8 миллионов, Каборе может перейти в «Спартак»

Календарь РПЛ будет составляться с учетом погоды.
Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса».
Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину.
Модрич получил от Nike 800 тысяч за выигрыш «Золотого мяча».
Каборе может перейти в «Спартак».
Галактионов – и. о. главного тренера молодежной сборной России.
РПЛ выплатила «Анжи» 8 миллионов.
Бывший врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок – вина Карреры».