Главные новости дня. РПЛ выплатила «Анжи» 8 миллионов, Каборе может перейти в «Спартак»

Календарь РПЛ будет составляться с учетом погоды.

Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса».

Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину.

Модрич получил от Nike 800 тысяч за выигрыш «Золотого мяча».

Каборе может перейти в «Спартак».

Галактионов – и. о. главного тренера молодежной сборной России.

РПЛ выплатила «Анжи» 8 миллионов.

Бывший врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок – вина Карреры».