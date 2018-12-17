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    «Золотой мяч» не нужен? Модрич не лучший? Спорим об этом в подкасте

    А что тут? Новый подкаст. Конечно, обсуждаем «Золотой мяч». Зачем дали Модричу, кто заслужил еще, как изменилась эпоха и почему спорные награждения – это очень хорошо.

    Лучшие 20 минут этой недели – вот они, включайте.

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    00:46 Почему именно Модрич?
    03:30 Непонятно, по каким признакам дают ЗМ
    05:21 «Модрич – серая перебивка». И это круто
    09:16 Спорные награды – так и нужно
    12:00 Зачем футболу нужны индивидуальные призы?
    16:11 Новые тренды в футболе. Плеханов с прогнозом
    17:51 Хватит считать Золотой мяч таким важным

    Источник: Бомбардир

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    17.12.2018 13:25
    Комментарии35
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      Рейтинг: +8975

      bset 17 декабря, 13:47

      Бомбардировские журналюхи хайпуют))

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      Рейтинг: +94

      dil-1969@mail.ru 17 декабря, 13:44

      Достали вы дибилы журналистические(сколько можно унижать уже этого классного футболиста?Ну не сам он выбирал себя(((

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      Рейтинг: +37

      kondron 15 декабря, 18:25

      Золотой мяч должна была получить Нога Акинфеева!

      0
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      Рейтинг: +23

      Spanich99 15 декабря, 18:08

      хах

      0
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      Рейтинг: +203

      Горький565 15 декабря, 17:08

      Всё по делу...

      0
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      Рейтинг: +128

      RUPRICHT 15 декабря, 16:54

      ПОЛУЧИЛ ПРАВИЛЬНО!!!ЗАСЛУЖИЛ И ПОЛУЧИЛ!!!А КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ПУСТЬ ПИШУТ ПИСЬМА МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ В УЕФА ДЛЯ ОТМЕНЫ!!???

      0
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      Рейтинг: -63

      BARCLAYS_APL 15 декабря, 16:13

      З а е б а л и/д а л б а е б ы успокойтесь нашли что обсуждать что темы в мире не осталось по сплетничать

      1
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      Рейтинг: +126

      Dimasax74 11 декабря, 05:41

      Реально лучший Роналду, но я за Месси

      0
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      Рейтинг: +1179

      starche 10 декабря, 22:54

      Субъективизм ................

      1
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      Рейтинг: +11

      Smorgon 10 декабря, 22:50

      Помоему, всем без разницы!)

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